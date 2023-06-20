«Взял и зарезал девушку в центре города»: в Тыве мужчина убил бывшую возлюбленную

Тело 23-летней местной жительницы со множественными ножевыми ранениями нашли горожане. Девушка скончалась на месте. Следствие подозревает, что девушку убил ее бывший возлюбленные из-за личной неприязни.

«Ужас какой. Просто взял и зарезал девушку в центре города»; «Почему такие сумасшедшие вообще ходят по улицам, а не лечатся?»; «Странно, что в центре города девушке никто не помог. Наверняка были прохожие зеваки, которые просто побоялись помешать к убийце», — комментируют новость россияне.

Сейчас подозреваемый задержан, правоохранители будут требовать, чтобы на время следствия по уголовному делу его заключили под стражу. Обстоятельства трагического инцидента продолжают выяснять.

Ранее пользователи социальных сетей встали на защиту жителя Москвы, который мучил своего сына.