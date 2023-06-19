«Мутная история»: москвич избивал и морил голодом своего малолетнего сына

По данным журналистов, несчастья происходили в семье из четырех человек: 50-летнего отца, 35-летней матери и двух детей — мальчика и девочки. Супруги развелись, но продолжили сожительствовать. По словам крестной мальчика, отец регулярно избивал бывшую жену и сына. Женщине даже приходилось сбегать к матери вместе с ребенком, но тогда бывший начинал угрожать ей, и она возвращалась.

Ситуация обострилась после смерти матери детей. Отец забрал их к себе и продолжил издеваться над мальчиком. Он его избивал, не давал спать и морил голодом перед соревнованиями по самбо. Сыну пришлось бежать к бабушке. Тогда к ситуации подключилась и крестная: она сняла побои и, несмотря на многочисленные угрозы, обратилась в полицию.

Органы опеки изъяли ребенка, а крестная мама сейчас добивается, чтобы ей дали попечительство над мальчиком. В отношении отца-деспота возбуждено два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

Многие пользователи Сети начали переживать о девочке, о судьбе которой ничего неизвестно.

«А девочка теперь с кем? Раз мать умерла, а детей двое. Ее он тоже бить будет. И не только», — написала Юлия Ф.

Многие посмотрели на эту историю под другим углом и обвинили крестную мальчика в клевете.

«Мутная история. Какая-то левая крестная, которая говорит, что она видела побои — бред. Перед соревнованиями по самбо контроль веса обязателен, то есть он не морил голодом, а следил за диетой. Скорее всего, отец не избивал, а тренировал сына. Но разнеженный парень не хотел становиться мужчиной. У бабушки же пирожки, вот и сбежал. Я так вижу ситуацию», — высказался анонимный пользователь Сети.

Ранее россияне осудили блогера Рому Желудя за то, что тот начал собирать деньги на похороны матери.