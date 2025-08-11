Взятый в плен под Торецком наемник из Великобритании Уильям Хейден был этапирован в Москву. Об этом сообщил ТАСС.

Уроженец Саутгемптона Хейден с оружием в руках воевал на стороне украинской армии. Он попал в плен под Торецком. Ему уже предъявили обвинение по статье о наемничестве.

«Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз», — указали журналистам.

Теперь бывший наемник содержится в одном из московских следственных изоляторов, он взялся сотрудничать со следствием.

Агентство привело несколько фактов из биографии Хейдена. Он 13 лет отслужил в британской армии, побывал в ряде зарубежных командировок, в том числе в Афганистане. Затем его уволили из рядов за пристрастие к наркотикам. На гражданке мужчина работал в магазине, несколько раз пытался прибегнуть к суициду, после чего потерял работу. Вслед за этим он отправился на Украину.

