Взятого в плен под Торецком британского наемника Хейдена перевели в Москву
ТАСС: британский наемник Хейден этапирован в Москву для следственных действий
Фото: [freepik.com]
Взятый в плен под Торецком наемник из Великобритании Уильям Хейден был этапирован в Москву. Об этом сообщил ТАСС.
Уроженец Саутгемптона Хейден с оружием в руках воевал на стороне украинской армии. Он попал в плен под Торецком. Ему уже предъявили обвинение по статье о наемничестве.
«Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз», — указали журналистам.
Теперь бывший наемник содержится в одном из московских следственных изоляторов, он взялся сотрудничать со следствием.
Агентство привело несколько фактов из биографии Хейдена. Он 13 лет отслужил в британской армии, побывал в ряде зарубежных командировок, в том числе в Афганистане. Затем его уволили из рядов за пристрастие к наркотикам. На гражданке мужчина работал в магазине, несколько раз пытался прибегнуть к суициду, после чего потерял работу. Вслед за этим он отправился на Украину.
Ранее сообщалось, что в Дагестане отправили в СИЗО мужчину, который взял в заложники свою бывшую супругу и ее сестру. На преступление его толкнуло несогласие с решением суда по бракоразводному процессу. Он требовал пригласить к нему районного судью и представителя прокуратуры. Агрессивного мужчину успешно обезвредили сотрудники МВД Дагестана и бойцы СОБР «Ястреб-Каспий» управления Росгвардии.