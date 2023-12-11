Взрыв бытового газа произошел в Москве

В жилом доме в Москве взорвался бытовой газ. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные собственного источника.

Все произошло вечером понедельника, 11 декабря. По данным издания, взрыв газовоздушной смеси случился на кухне одной из квартир жилого дома №14 на Парковой улице. К счастью, обошлось без пострадавших, но остекление кухни было нарушено.

Также сообщается, что утечки газа не было обнаружено, ситуация полностью контролируется. Квартира осмотрена, угрозы для других жителей нет, уточняет издание.