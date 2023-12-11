Взрыв бытового газа произошел в Москве
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
В жилом доме в Москве взорвался бытовой газ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные собственного источника.
Все произошло вечером понедельника, 11 декабря. По данным издания, взрыв газовоздушной смеси случился на кухне одной из квартир жилого дома №14 на Парковой улице. К счастью, обошлось без пострадавших, но остекление кухни было нарушено.
Также сообщается, что утечки газа не было обнаружено, ситуация полностью контролируется. Квартира осмотрена, угрозы для других жителей нет, уточняет издание.