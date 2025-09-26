Взрыв на питерской почте устроил пенсионер-изобретатель: следствие завело дело о теракте

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о теракте после взрыва в почтовом отделении. Подозреваемым оказался 62-летний пенсионер, который на допросе рассказал о своем увлечении изобретательством и теориями Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел 24 сентября на проспекте Обуховской Обороны, где в одном из почтовых отделений сдетонировала посылка. Следователи установили, что ее отправителем был местный житель по имени Газинур, работавший токарем на заводе. По словам подозреваемого, он увлекался конструированием и в своей комнате в коммунальной квартире экспериментировал с различными устройствами.

Мужчина объяснил, что собирал оборудование для создания антидронового оружия. Взрывное устройство содержало картонные пыжи от хлопушек, электроспички и элементы петард. Всего на почту он сдал около 20 посылок с личными вещами, планируя переехать в Татарстан. При первичном допросе пенсионер выдвигал версию о возможной причастности телефонных мошенников, которые могли подменить содержимое его коробки.

В результате происшествия потребовалась эвакуация девяти человек, но обошлось без пострадавших. Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте изобретателя.

