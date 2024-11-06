Режим ЧС ввели в Нововоронеже после взрыва газа в жилом доме

В девятиэтажном здании Нововоронежа взорвался баллон с газом. После этого в данном населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление мэра города Александра Гусева.

Властям Нововоронежа пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы упростить ликвидацию последствий трагического инцидента, который произошел на улице Набережной. Там посреди ночи произошел взрыв газа на втором этаже жилого девятиэтажного здания. Ранения получили четыре человека, троих из них отправили в больницу. Один подъезд здания пришлось эвакуировать, его жильцы были направлены в пункт временного размещения. Пожарные потушили пламя в нескольких квартирах.

Взрыв произошел около двух часов ночи, по его итогам вспыхнул пожар. Его сумели потушить только в пятом часу утра. В результате одна женщина погибла.