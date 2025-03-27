Взрыв газа в Красногорском разрушил пять этажей жилого дома
Ural Mash: в жилом доме в Челябинской области рванул газ — пять этажей разрушено
Фото: [unsplash.com]
В поселке Красногорский, расположенном в Еманжелинском районе Челябинской области, произошел взрыв газа, повлекший за собой разрушение пяти этажей жилого дома. На месте происшествия работают спасательные службы, сообщил телеграм-канал Ural Mash.
В результате инцидента с утечкой газа в Челябинской области трое получили ранения, а один человек скончался.
Несчастный случай произошел на втором этаже жилого дома, расположенного на улице Лермонтова. На месте происшествия работают оперативные службы и задействовано 16 единиц специализированной техники.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном жилом здании.