Взрыв газа в Красногорском разрушил пять этажей жилого дома

В поселке Красногорский, расположенном в Еманжелинском районе Челябинской области, произошел взрыв газа, повлекший за собой разрушение пяти этажей жилого дома. На месте происшествия работают спасательные службы, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

В результате инцидента с утечкой газа в Челябинской области трое получили ранения, а один человек скончался.

Несчастный случай произошел на втором этаже жилого дома, расположенного на улице Лермонтова. На месте происшествия работают оперативные службы и задействовано 16 единиц специализированной техники.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном жилом здании.