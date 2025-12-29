«91 воздушная цель»: Минобороны заявило об отражении масштабной атаки дронов на резиденцию президента

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию президента в Новгородской области, перехватив и уничтожив все 91 воздушную цель. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны РФ, попытка нанесения удара с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов была пресечена в ночь с 28 на 29 декабря. Воздушное пространство защищали комплексно над несколькими регионами.

Основная часть дронов, 49 единиц, была перехвачена еще на подлете, над территорией Брянской области. Еще один беспилотник сбили системы ПВО в небе над Смоленской областью. Непосредственно над Новгородской областью, где расположена резиденция, военные нейтрализовали 41 аппарат. Их уничтожали поэтапно: 18 целей ликвидировали до семи утра, а еще 23 — в последующие два часа.

Ранее сообщалось о том, что российские системы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над четырьмя областями.