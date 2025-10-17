Взрыв на химзаводе в Стерлитамаке: над «Авангардом» поднялся столб дыма, есть пострадавшие. Инцидент произошел в нитроцехе предприятия, после чего руководство завода начало эвакуацию сотрудников второй смены. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мощный взрыв прогремел на территории стерлитамакского химического завода «Авангард». По предварительным данным, авария произошла в нитроцехе предприятия, что привело к появлению густого столба черного дыма, который был виден из разных районов города. Генеральный директор предприятия Дмитрий Логинов подтвердил факт инцидента и сообщил о наличии пострадавших.

На предприятии незамедлительно начали эвакуацию сотрудников второй смены. На место происшествия оперативно выехали расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС и другие оперативные службы. Власти и официальные представители экстренных ведомств пока воздерживаются от публичных комментариев. Предприятие «Авангард» специализируется на производстве основных органических химических веществ, что вызывает особую обеспокоенность жителей относительно потенциальной опасности произошедшего выброса.

Ранее в Иране проснулся вулкан-зомби, спавший 710 тыс. лет.