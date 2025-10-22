В Ставрополе прогремел взрыв: женщина госпитализирована с ранениями

В Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина. Гражданская инфраструктура в микрорайоне 204-й квартал не повреждена. Об этом сообщает ТАСС.

В Ставрополе в микрорайоне 204-й квартал произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительным данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадала местная жительница. Ее с полученными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Спецслужбы оперативно выехали на место происшествия и оцепили территорию. Представители оперативных служб региона подтвердили, что взрывное устройство не повредило объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося, включая тип взрывного устройства и мотивы произошедшего.

