Взрыв прогремел на 30-м километре внутренней стороны МКАД

На внутренней стороне Московской кольцевой дороги произошел громкий хлопок с огненной вспышкой. Как пишет РЕН ТВ, причиной стала разгерметизация баллона, который находился в грузовике Volvo.

По предварительной информации, взрыв произошел 2 ноября, вечером, на внутренней стороне МКАД. Прямо в ходе движения кабину грузовика потрясло: взрыв спровоцировал огненную вспышку, однако дальнейшего возгорания не последовало.

Несмотря на произошедшее, водитель смог затормозить транспорт без создания аварийной ситуации. Тем не менее сам получил травмы. Выбраться из кабины ему помогали очевидцы инцидента.

По уточненным данным Shot, пострадавшего доставили в городскую больницу им. Иноземцева. У пациента зафиксировали ожоги лица и рук, но не угрожающие его жизни и здоровью.

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