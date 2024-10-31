«Абсолютная правда!»: жильцы дома в Черкесске, где взорвался газ, уверены в причастности пенсионерки

Жильцы дома в Черкесске, где утром 31 октября произошел взрыв газа, обвиняют в трагедии пенсионерку, сообщил корреспондент «Подмосковья сегодня» после общения с очевидцами.

Одна из местных жительниц рассказала, что женщина, проживавшая в доме, ранее проявляла агрессию в адрес соседей.

Накануне телеграм-каналы Mash и SHOT сообщили, что пенсионерка регулярно ругалась с другими жильцами, а на прошлой неделе пригрозила подорвать всех. По предварительным данным, именно в ее квартире взорвался газ. Сама женщина погибла.

«Нет, это не фейк, абсолютная правда! Она (пенсионерка. — Прим. ред.) материлась, оскорбляла маленьких детей, кидала мусор», — рассказала очевидица.

Другая жительница поврежденного дома подтвердила, что пенсионерка была агрессивной, но информацию об угрозах опровергла.

«Но больной не была и никому ничем не угрожала», — сказала она.

Трагический инцидент, по данным МЧС Карачаево-Черкессии, унес жизни четырех человек. По информации «РЕН ТВ», погибли 55-летние мужчина и женщина, 59-летняя женщина и 25-летний молодой человек.

Следственный комитет РФ по Карачаево-Черкессии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Дело находится на контроле следственных органов и прокуратуры.

Глава республики Рашид Темрезов распорядился организовать горячую линию для пострадавших. Эвакуированные жители могут задать уточняющие вопросы по телефонному номеру 8 (8782) 20-25-74. Также узнать о мерах поддержки после чрезвычайного происшествия (ЧП) по телефону 8 (8782) 26-62-11.

«Подмосковье сегодня» также связалось с другими жителями поврежденного дома в Черкесске, которые рассказали подробности инцидента.