Взрыв прогремел на одном из главных заводов Киева, снабжающем ВСУ дронами
SHOT: ВС РФ ударили по одному из ключевых предприятий ВПК Украины «Антонов»
Фото: [flickr.com]
Согласно поступившим сведениям, один из важнейших заводов, снабжающих украинские вооруженные силы беспилотными летательными аппаратами, а именно киевский «Антонов», подвергся атаке. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В ночное время суток жители ряда областей Украины сообщали о взрывах. Военные корреспонденты сообщали о нанесении ударов по военным объектам, в частности, о возгорании на территории предприятия «Антонов», входящего в концерн «Укроборонпром».
В период Советского Союза данный завод являлся крупнейшим авиастроительным предприятием. В настоящее время на нем активно налажено производство беспилотников, используемых для атак на российскую территорию.
Помимо этого, поступают сообщения о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях в течение прошедшей ночи.
Ранее власти Киева заявили о новой тактике РФ при ночной атаке на столицу.