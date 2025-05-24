Взрыв прогремел на одном из главных заводов Киева, снабжающем ВСУ дронами

Согласно поступившим сведениям, один из важнейших заводов, снабжающих украинские вооруженные силы беспилотными летательными аппаратами, а именно киевский «Антонов», подвергся атаке. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В ночное время суток жители ряда областей Украины сообщали о взрывах. Военные корреспонденты сообщали о нанесении ударов по военным объектам, в частности, о возгорании на территории предприятия «Антонов», входящего в концерн «Укроборонпром».

В период Советского Союза данный завод являлся крупнейшим авиастроительным предприятием. В настоящее время на нем активно налажено производство беспилотников, используемых для атак на российскую территорию.

Помимо этого, поступают сообщения о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях в течение прошедшей ночи.

Ранее власти Киева заявили о новой тактике РФ при ночной атаке на столицу.