Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе
Mash: взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе
Фото: [Mash]
Сильный взрыв прогремел в квартире девятиэтажного дома в Балашихе. Об этом сообщил Mash.
По информации издания, ЧП случилось утром в среду. В квартире на третьем этаже выбиты окна. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на месте наблюдается сильное задымление.
По данным РИАМО, к дому выехали представители экстренных служб. В настоящее время выясняются причины произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на улице Победы в Балашихе произошел взрыв газа.