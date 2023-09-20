Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе

Сильный взрыв прогремел в квартире девятиэтажного дома в Балашихе. Об этом сообщил Mash .

По информации издания, ЧП случилось утром в среду. В квартире на третьем этаже выбиты окна. Очевидцы рассказали в соцсетях, что на месте наблюдается сильное задымление.

По данным РИАМО, к дому выехали представители экстренных служб. В настоящее время выясняются причины произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на улице Победы в Балашихе произошел взрыв газа.