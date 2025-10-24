Взрыв прогремел в многоэтажке в Калмыкии: есть пострадавшие

В Элисте произошел серьезный взрыв в многоквартирном жилом доме, повлекший за собой массовую эвакуацию жильцов. Об этом сообщает MK.Ru со ссылкой телеграм-канал SHOT.

По данным экстренных служб, в одной из квартир девятиэтажного здания сработало неизвестное взрывное устройство, предварительно идентифицированное как осколочная граната.

В результате происшествия пострадали два человека, чье текущее состояние и степень тяжести травм уточняются медицинскими работниками на месте.

В целях обеспечения безопасности сотрудники МЧС организовали срочную эвакуацию 60 жильцов из потенциально опасной зоны, разместив их во временных пунктах сбора. На месте происшествия развернут оперативный штаб с участием взрывотехников, следователей и криминалистов, устанавливающих точные причины инцидента и причастных лиц.

Жилой дом оцеплен, а жильцам соседних квартир рекомендовано оставаться вне здания до завершения следственных мероприятий.

