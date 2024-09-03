Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины

Стало известно о взрыве на севере Украины в городе Сумы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщили местные жители и издание «Страна.ua».

В Сумской области гудят сигналы о воздушной тревоге, жителям рекомендовано найти убежище и не покидать дома. Само население слышит звуки мощных взрывов, однако в каком именно районе они происходят и что подвергается атаке пока неизвестно.

Вероятно, могут происходить удары по украинской инфраструктуре со стороны ВС России. Напомним, что российская армия начала атаковать военные, промышленные, стратегические и иные объекты на Украине после теракта на Крымском мосту, произошедшего 10 октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Запорожье.

