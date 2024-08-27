Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье в ночь на вторник, 27 августа, прогремела серия мощных взрывов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, прогремели не менее четырех хлопков. Характер поражений и наличие пострадавших не приводится.

Взрывы также подтвердила и назначенная Киевом секретарь горсовета Запорожья Регина Харченко.

«Взрыв в Запорожье… оставайтесь в безопасных местах… Еще звук взрыва», — написала Харченко в своем Telegram-канале.

Как следует из онлайн-карты украинского Минцифры, в районах Запорожской области, которые остаются пока под контролем ВСУ, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разбомбили отель «Аврора» с иностранными наемниками в Кривом Роге.