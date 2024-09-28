Взрыв с пострадавшим произошел на севере Москвы

Канал Shot сообщает о взрыве дома на колесах, который был припаркован у гаражей недалеко от жилого двора. Предварительно, один человек получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Взрыв случился на улице Ангарской в Москве. Очевидцы сообщили, что это произошло около 21.00. По словам жильцов, повредился габаритный транспорт: дом на колесах марки Mercedes. Пожар после хлопка распространился на шесть квадратов.

Ситуация могла осложниться из-за газовых баллонов в машине, но их вовремя вытащили сотрудники МЧС. Среди пострадавших — владелец дорогостоящего транспорта. Он пострадал из-за того, что самостоятельно пытался тушить машину. В результате мужчину госпитализировали с ожогами III степени.

На Ангарской работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали владельца АЗС, которая взорвалась 27 сентября. В результате инцидента погибли и пострадали люди.