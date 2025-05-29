Взрыв в Ставрополе унес жизнь товарища ветерана СВО Гурциева
Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе оказался товарищ Гурциева
Фото: [Медиасток.рф]
Как сообщили в Следственном комитете, второй жертвой взрыва, прогремевшего в Ставрополе, стал товарищ Заура Гурциева, участника специальной военной операции.
Следствие установило личности погибших: ими оказались первый заместитель главы администрации Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний товарищ.
В настоящее время изучаются все потенциальные причины случившегося, включая версию о теракте. По предварительным данным, преступление было совершено с использованием взрывного устройства самодельного производства, сообщили представители правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что камеры засняли момент смерти замглавы Ставрополя Гурциева.