Взрыв в Ставрополе унес жизнь товарища ветерана СВО Гурциева

Как сообщили в Следственном комитете, второй жертвой взрыва, прогремевшего в Ставрополе, стал товарищ Заура Гурциева, участника специальной военной операции.

Следствие установило личности погибших: ими оказались первый заместитель главы администрации Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний товарищ.

В настоящее время изучаются все потенциальные причины случившегося, включая версию о теракте. По предварительным данным, преступление было совершено с использованием взрывного устройства самодельного производства, сообщили представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что камеры засняли момент смерти замглавы Ставрополя Гурциева.