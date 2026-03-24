Взрыв в жилом доме Севастополя: двое погибших

В Севастополе произошло ЧП в жилом секторе: в результате взрыва в многоквартирном доме погибли два человека, еще восемь пострадали. Инцидент повлек разрушения не только в месте непосредственной детонации, но и в соседнем здании.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, взрыв прогремел в доме №14 по улице Корчагина. Ударной волной также задело строение №20. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших.

"К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь", — написал Развожаев.

Позже в своем канале губернатор уточнил данные о пострадавших. По его словам, в больнице находятся восемь человек, медики оказывают им всю необходимую помощь. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной произошедшего. На месте работают экстренные службы.

