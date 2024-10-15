Взрыв внедорожника на юго-западе Москвы осуществили с применением тротила

По информации экстренных служб столицы, мощность детонатора, используемого при взрыве автомобиля Tank, составила приблизительно 30 г в тротиловом эквиваленте, передало РИА Новости.

По словам источника, скорее всего, использовалась взрывчатка небольшого объема, аналогичная 30 г тротила.

Следственные органы и прокуратура сообщили, что в результате данного инцидента в юго-западной части Москвы пострадали три человека, среди которых были двое мужчин и шестилетний мальчик.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

В данный момент следователи вместе с криминалистами и оперативными службами проводят осмотр места происшествия, а в ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу.

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