Взрыв, выбитые стекла, выбегающие жильцы: раскрыты подробности ночной атаки на Ростов

Ночью 27 августа центр Ростова-на-Дону стал целью атаки с воздуха — беспилотный летательный аппарат поразил многоквартирный дом в Халтуринском переулке.

Мощный взрыв, прогремевший около 23:10, вызвал переполох среди местных жителей. От ударной волны в окрестных зданиях выбило стекла, а на парковках сработала автомобильная сигнализация. Прямое попадание пришлось на крышу четырехэтажки, расположенной на пересечении с Московской улицей, где практически мгновенно вспыхнул пожар.

Корреспондент «Российской газении» оперативно прибыл на место происшествия. Свидетель с места событий сообщил, что кровля здания была объята открытым пламенем, а испуганные жильцы в спешке покидали свои квартиры, не забывая взять с собой питомцев.

Одна из пострадавших с рыжим котом на руках рассказала, что собиралась ложиться спать, и сейчас не знает, что ей делать.

Её соседка добавила, что грохот был очень сильным. Она взяла клетку с попугаем и выбежала.

К месту происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Территорию оцепили, а всех жильцов оперативно эвакуировали в безопасную зону.

Расчеты пожарных приступили к ликвидации возгорания, которое удалось локализовать на площади 250 кв. метров. На момент подготовки материала работы по тушению ещё продолжались, однако основной задачей — не допустить распространения огня — спасатели успешно справились.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, лично посетивший место ЧП, сообщил в своём Telegram-канале: «Из здания эвакуированы 15 человек. Всем им предложено разместиться на ночь в пункте временного пребывания, развёрнутом на базе школы № 50. К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет». Он также уточнил, что с утра начнёт работу комиссия по оценке нанесённого ущерба.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о пожаре в центре города из-за атаки дронов ВСУ.