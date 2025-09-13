Взрывчатка на рельсах: раскрыты подробности теракта на железной дороге в Орловской области

На железнодорожных путях в приграничной зоне Орловской области произошла детонация взрывного устройства. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что погибшими оказались сотрудники Росгвардии.

Помимо двух погибших правоохранителей, один получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Хинштейн выразил соболезнования родным погибших.

«Сегодня на ж/д путях в Орловской области, рядом с границей нашего региона, произошла детонация взрывного устройства», — написал в телеграм-канале чиновник.

Из-за проведения неотложных оперативных мероприятий движение на участке приостановлено. Десять железнодорожных составов задерживаются с максимальным временем ожидания до нескольких часов.

Пять бригад Федерального центра медицины катастроф уже выехали из Курска к месту происшествия. Министерство транспорта региона направило 18 автобусов для эвакуации 457 пассажиров, включая 51 ребенка, которые направлялись в Курск.