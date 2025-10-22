Взрывоопасный гаджет: какие признаки говорят о неисправности пауэрбанка

Директор по развитию компании Кристина Вишневецкая рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать риск взрыва пауэрбанка. По ее словам, существует несколько явных индикаторов потенциальной опасности, сигнализирующих о неисправности устройства, пишет « Газета.ru ».

Прежде всего насторожить должны визуальные и тактильные изменения: если корпус пауэрбанка вздулся или заметно деформировался, это прямой сигнал о проблемах с аккумулятором. Еще один тревожный симптом — появление резкого химического запаха, исходящего от устройства. Кроме того, поводом для беспокойства служит аномальный нагрев: когда пауэрбанк сильно греется даже при минимальной нагрузке.

Звуковые сигналы тоже могут предупреждать об опасности. Если в районе батареи слышны посторонние звуки — например, щелчки, треск или шипение, — это говорит о возможных внутренних повреждениях. Наконец, сбои в работе устройства — резкое сокращение времени автономной работы или внезапные отключения — также указывают на неполадки.

Эксперт объяснила, что к таким проблемам могут привести разные факторы: механические повреждения корпуса, перегрев из-за чрезмерной нагрузки или высокой внешней температуры, использование некачественных или поврежденных зарядных устройств, попадание влаги внутрь корпуса либо заводской брак.

При обнаружении любого из перечисленных признаков специалист рекомендует немедленно прекратить использование пауэрбанка: снять его с зарядки и убедиться, что батарея не контактирует с легковоспламеняющимися предметами. Важно не хранить неисправное устройство дома и ни в коем случае не пытаться отремонтировать его самостоятельно. Оптимальное решение — сдать пауэрбанк в сервисный центр или пункт утилизации.

