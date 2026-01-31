Новые правила семейной ипотеки вступают в силу с 1 февраля: борьба с злоупотреблениями
Минфин: семьи с 1 февраля смогут оформить только одну льготную ипотеку на жилье
Фото: [Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» — 2025/Медиасток.рф]
С 1 февраля вступают в силу новые ограничения по семейной ипотеке: теперь на одну семью положена только одна льготная ипотека. Ранее воспользоваться кредитом могли оба супруга отдельно, теперь оформить его можно только совместно, что направлено на предотвращение злоупотреблений программой, пишет ТАСС.
Согласно обновленным требованиям, супруги должны выступать созаемщиками по единственному льготному кредиту. При этом допускается привлечение дополнительных созаемщиков в случае, если доходов семьи недостаточно для одобрения ипотечного займа.
Изменения направлены на повышение справедливости распределения господдержки и предотвращение случаев, когда семьи получают несколько льготных ипотек одновременно. В Минфине отметили, что корректировка правил поможет сосредоточить поддержку на тех семьях, которые реально нуждаются в улучшении жилищных условий.
