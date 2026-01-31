Новые правила семейной ипотеки вступают в силу с 1 февраля: борьба с злоупотреблениями

С 1 февраля вступают в силу новые ограничения по семейной ипотеке: теперь на одну семью положена только одна льготная ипотека. Ранее воспользоваться кредитом могли оба супруга отдельно, теперь оформить его можно только совместно, что направлено на предотвращение злоупотреблений программой, пишет ТАСС .

Согласно обновленным требованиям, супруги должны выступать созаемщиками по единственному льготному кредиту. При этом допускается привлечение дополнительных созаемщиков в случае, если доходов семьи недостаточно для одобрения ипотечного займа.

Изменения направлены на повышение справедливости распределения господдержки и предотвращение случаев, когда семьи получают несколько льготных ипотек одновременно. В Минфине отметили, что корректировка правил поможет сосредоточить поддержку на тех семьях, которые реально нуждаются в улучшении жилищных условий.

