Взрывы с разницей в несколько минут прогремели в Харькове и Днепре на Украине

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах на востоке Украины. Звуки раздавались со стороны подконтрольных ВСУ территорий Харькова и Днепра.

Синегубов подчеркнул, что прогремело несколько взрывов: разница между ними составила считанные минуты. Также слышны сигналы об опасности. Тревога официально объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Отметим, что ранее глава Харьковской областной администрации уже сообщал 2 сентября о взрывах. Они произошли вечером в Богодуховском районе. Был поврежден один объект критической инфраструктуры, но подробности не раскрывались.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз стреляли по Горловке. В ходе атака повредились школа и газопровод в центре города.