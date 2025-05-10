Взрывы слышны на границе Индии и Пакистана после объявления о прекращении огня

В Сринагаре и близлежащем Авантипуре, расположенных в Джамму и Кашмире, раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Reuters, Mint, а также корреспондент RT Рунджун Шарма.

Первые взрывы зафиксировали в кашмирском городе Барамулла, примерно в 10:09 мск. Позже аналогичные звуки раздались в Сринагаре: два хлопка были недалеко от городского аэропорта и штаба армии.

Также местные жители сообщили, что взрывы были в Сринагаре после того, как военные отбили атаки пакистанских беспилотников. Также обострения повторялись 10 мая уже после того, как Индия и Пакистан заключили договоренность о режиме прекращения огня.

Пакистан, как указывает индийская сторона, начал крупномасштабную военную операцию. Были нанесены удары по военным объектам, но в Нью-Дели заявили, что опасности подверглись гражданские и религиозные объекты.

Ранее сообщалось, что Пакистан выразил готовность разрешить конфликт при отступлении Нью-Дели.