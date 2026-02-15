Взрывы в Сочи: на фоне атаки ВСУ введены ограничения в аэропорту

Вечер субботы, 14 февраля, превратился в ночь тревоги для жителей Сочи и особенно Адлера. По информации Lenta.ru , ссылающегося на Telegram-канал Shot, на фоне воздушной атаки ВСУ в городе-курорте прогремели мощные взрывы, которые местные жители слышали до сих пор.

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Адлере. По словам очевидцев, от силы взрывов задрожали стекла в окнах, а у припаркованных машин сработала автомобильная сигнализация, создав неожиданную какофонию на фоне работы систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Shot, средства ПВО сбили уже десятки воздушных целей. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала — оперативные службы продолжают мониторинг ситуации.

На фоне атаки Росавиация приняла решение о введении временных ограничений в аэропорту Сочи. Официальный представитель ведомства подтвердил, что воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов в целях безопасности пассажиров и экипажей. Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями через официальные каналы авиаперевозчиков.

Ситуация в Сочи остается на контроле экстренных служб.

