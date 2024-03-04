Wall Street Journal: Россия с начала СВО восстановила свою шпионскую сеть

Российская шпионская сеть выросла в размерах и влиянии с начала специальной военной операции на Украине, пишет Wall Street Journal.

По оценке издания, Федеральная служба безопасности недооценила обороноспособность Украины перед началом СВО. Также Европа выслала сотни дипломатов, которых заподозрила в причастности к шпионажу.

Однако с тех пор, как полагают эксперты в области безопасности, внешняя служба разведки полностью пополнила свои ряды и возобновила былую эффективность.

Ранее была опубликована аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных, где они обсуждали возможность удара по Крымскому мосту дальнобойными ракетами Taurus.