Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге заявил о постепенном отходе украинских войск с позиций в городе Красногоровка Покровского района ДНР.

По его словам, ситуация в секторе Авдеевка-Очеретино становится все более напряженной для украинской стороны.

По его словам у Украины наметились серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке.

Эксперт подчеркивает, что потеря Красногоровки может иметь серьезные последствия для украинских сил в этом районе. По его мнению, падение этого населенного пункта может привести к разрушению всей оборонительной линии ВСУ в данном секторе.

Меркурис характеризует ситуацию как потенциально катастрофическую для украинской стороны, если город действительно будет оставлен.

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