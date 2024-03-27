Welt: вряд ли война на Украине продлится еще несколько лет

ВСУ в ближайшие месяцы ждет «критическая фаза», когда может быть решен исход войны на Украине, пишет немецкая газета Welt.

Издание отмечает, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ сразу в 18 местах, и это уже удалось им под Авдеевкой. Вторая и третья линии украинской обороны значительно слабее первой, поэтому существует высокий риск прорыва российских войск в глубину страны.

В этом году у ВСУ нет никаких шансов вернуть утраченные позиции, особенности на фоне нехватки живой силы и перебоев с поставками западного вооружения.

По мнению Welt, Запад недооценил военный потенциал России. У Москвы достаточно ресурсов, чтобы воевать еще несколько лет, тогда как у Киева они заканчиваются, говорится в публикации.

Ранее немецкий военный эксперт Волфганг Рихтер предсказал Украине потерю новых территорий.