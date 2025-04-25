Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов

Специалисты компаний Wildberries и Russ сумели предотвратить попытку массового взлома гаджетов своих клиентов. Об этом рассказало агентство «Прайм».

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы Wildberries. Команде безопасности этой компании удалось вычислить многоуровневую мошенническую схему. Ее конечной целью было внедрить в смартфоны клиентов этой онлайн-платформы вредоносное содержимое.

«Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству», — указали журналистам.

После взлома устройства мошенники пытались купить товары на маркетплейсе. По утверждению экспертов, 99,9% таких покупок было аннулировано. Помимо этого, пресечена попытка украсть порядка 15 млн руб. Жертвами этой хакерской атаки могло стать около 2 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил в одном виде продукции, которая продается на Wildberries, вредоносное содержимое. Оказалось, что в креме Effaclar Duo+M от La Roche-Posay содержится бензол. Это опасный канцероген, который способен провоцировать раковые заболевания.