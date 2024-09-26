WIRED: санкции США не «убили» популярность RT в мире

Введенные в отношении RT американские санкции не оказали влияния на популярность телеканала во всем мире. Об этом сообщил журнал WIRED.

Телеканал все также остается популярным в Африке и Латинской Америке, несмотря на давление США и санкции. Испаноговорящие пользователи сейчас — одна из самых крупных составляющих аудитории RT за пределами РФ.

«Российские СМИ делают упор на антиколониальные, антизападные нарративы, которые могут быть особенно актуальны для аудиторий, сильно пострадавших от западного империализма», — говорится в материале.

Отметим, что ранее о работе канала положительно высказывались в The New York Times: там работу RT оценили эффективно даже на фоне санкций. Читатели находят способы получать информацию, невзирая не решения штатов.

Ранее сообщалось, что аккаунты RT в двух соцсетях снесли без возможности восстановления.