Meta* снесла аккаунты RT в двух соцсетях без возможности восстановления

Американская компания Meta* заблокировала социальные сети RT и «Россия сегодня» после обвинений США. Последние заявили, что канал действует как «рука шпионских агентств».

Под блок попали не только российские аккаунты Instagram** и Facebook**. Безвозвратно удалены профили всех языковых редакций. Координатор центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин объяснил это тем, что канал якобы «место, где пропаганда, дезинформация и ложь». По его мнению, «операции», якобы проводимые RT, на самом деле скрыты.

При этом зарубежные СМИ отмечают, что RT стоит за панафриканской медиаплатформой «Африканский поток». Канал такую якобы скрытную деятельность скрывает.

На этом обвинения не кончились. Также к деятельности RT приписывают берлинский англоязычный сайт Red и работу на канал неизвестного журналиста в Париже. Как отмечают зарубежные медиа, Америка и ее партнеры уже два года давят на российский канал.

В Кремле новости о блокировке аккаунтов восприняли негативно и назвали ситуацию недопустимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил РИА Новости, что происходит откровенная дискредитация со стороны Meta*.

Ранее сообщалось, что Захарова иронично высказалась об очередных санкциях США против RT.

*Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России

**Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России