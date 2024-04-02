В свежем заявлении, сделанном отставным генералом Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергеем Кривоносом на YouTube-канале «Прямой», прозвучали тревожные слова о разрушениях, нанесенных российскими военными украинским предприятиям и стратегическим объектам за последние несколько недель.

Кривонос, который в прошлом занимал высокие должности в украинской армии, отметил, что он уже предупреждал об этой угрозе еще в 2020 году.

Эксперт подчеркнул, что Россия систематически и целенаправленно атакует ключевые украинские объекты, включая предприятия в военной сфере, стирая их с лица земли. Это вызывает серьезные вопросы относительно будущего украинской экономики и военной инфраструктуры.

В своем выступлении Кривонос также обратил внимание на необходимость усиления украинской ПВО для противодействия мощи российской артиллерии.

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