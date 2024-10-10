В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit

В Португалии арестовали генерального директора и основателя криптобиржи Gotbit Алексея Андрюнина. Его обвиняют в отмывании денег. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает РИА Новости.

В настоящее время Андрюнин ожидает экстрадиции.

Также в совершении мошеннических действий обвиняют двух других граждан РФ: Федора Кедрова и Кави Джалили.

По словам представителей ведомства, обвинения стали частью расследования против мошенничества на рынке криптовалют.

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