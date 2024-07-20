WSJ: покушавшийся на Трампа стрелок использовал дрон для разведки

По информации журналистов, 20-летний Томас Крукс за несколько часов до своего преступления запускал дрон с камерой. Судя по всему, он изучал местность для подготовки покушения на Дональда Трампа. После использования беспилотника он смог составить окончательный план.

Также, по имеющимся данным, стрелок зарегистрировался на публичное мероприятие с участием Трампа почти сразу после объявления о нем. Позже, за несколько дней до события, он побывал на месте его проведения, чтобы осмотреть территорию, на которой ему предстояло действовать.

Ранее экономист Хазин высказал мнение, что повторное покушение на Трампа может закончиться для США переворотом. Второй такой случай ясно даст понять, что попытка убить кандидата в президенты является очевидным заговором.