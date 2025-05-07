Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения, полученные от официальных лиц, сообщило о коррупционных схемах, связанных с похоронами украинских военнослужащих. По данным издания, нечистые на руку чиновники на Украине извлекают выгоду из организации похорон погибших солдат.

Согласно информации, опубликованной в газете, некоторые похоронные агентства на Украине предлагают взятки должностным лицам, чтобы получить выгодные контракты на оказание ритуальных услуг, включая транспортировку тел и захоронение военнослужащих ВСУ.

WSJ отмечает, что похоронные бюро завышают цены на такие товары, как гробы и надгробия, предназначенные для солдатских могил. Полученная разница в цене делится между агентствами и коррумпированными чиновниками.

Источники издания утверждают, что практика коррупции в сфере похоронных услуг является распространенной по всей территории Украины.

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