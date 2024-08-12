WSJ: власти США не ждут эскалации конфликта из-за атаки ВСУ на Курскую область

Белый дом не считает, что по итогам нападения украинской армии на Курскую область может произойти эскалация боевых действий. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Журналисты сослались на мнение ряда американских чиновников. Только часть из них считает, что данное нападение может привести к очень жесткому ответу со стороны России. Другие же думают, что бои так и останутся региональными.

«Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме, ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине», — указано в статье.

Один из американских экспертов, подполковник в отставке Нагл, даже назвал цель этой атаки. Он считает, что Украина пытается привлечь к себе внимание Америки, чтобы о ней не забыли во время предвыборной президентской гонки.

Ранее военкор Котенок заявил, что ВСУ применили в Курской области боеприпасы с хлором. Российские бойцы после этого жаловались на отравления.