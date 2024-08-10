Военкор Котенок: ВСУ атаковали Курскую область боеприпасами с хлором, потравив российских бойцов

Украинские боевики ударили по пункту временной дислокации Армии России в Курской области снарядами, которые, по предварительной информации, содержали в своем составе хлор. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор ссылается на информацию от источника из спецотряда «Аид» при «Ахмате», бойцы которого испытывали судороги и рвоту, пострадав, судя по всему, от токсичного дыма.

«Противник ударил по пункту временной дислокации подразделения в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии. После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — сообщил Котенок.

Корреспондент добавил, что в настоящее время все пострадавшие от хлора российские военнослужащие находятся по присмотром медиков в токсикологическом отделении одной из больниц региона.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.