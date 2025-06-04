Американская территория не застрахована от атак, аналогичных тем, что были совершены киевским режимом с использованием FPV-дронов против российских военных аэродромов. Такое утверждение прозвучало в редакционной статье издания The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы публикации подчеркивают, что Соединенным Штатам крайне необходима эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны. Эта система должна включать как уже существующие комплексы, например, Patriot, так и перспективные разработки, такие как лазерные системы, используемые в Израиле.

Дональд Трамп справедливо уделяет приоритетное внимание развитию противоракетной обороны. Создание системы ПРО «Золотой купол», предложенное Трампом, не является бессмысленной тратой ресурсов, как это пытаются представить некоторые СМИ.

WSJ отмечает, что США сталкиваются с разнообразными угрозами, помимо баллистических ракет, включая беспилотные летательные аппараты, разведывательные зонды и крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.

По мнению редакции WSJ, укоренившееся в американском обществе представление о войне как о процессе, отдаленном от границ США, не соответствует современной обстановке. Политическим деятелям следует открыто говорить с гражданами об этих уязвимостях.

Ранее сообщалось, что Трамп нацелен на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.