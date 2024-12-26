Yeni Akit: Разбившийся под Актау самолет ранее совершил аварийную посадку в Турции

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение недалеко от города Актау в Казахстане, 22 декабря находился в Турции, где приземлился лишь со второй попытки. Об инциденте сообщает турецкое издание Yeni Akit.

Самолет летел из Баку в Трабзон. На кадрах, сделанных радаром, видно, что при посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить воздушное судно со второй попытки.

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. Он летел из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Актау.