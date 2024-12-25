Эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Актау

Заслуженный пилот Юрий Сытник в беседе с Инфо24 заявил , что причиной крушения самолета в Актау могли стать столкновения с крупными птицами, попавшими в двигатели.

По его словам, пернатые могли попасть в двигатели воздушного судна, что, в свою очередь, привело к потере управления и, как следствие, к катастрофе.

Сытник отметил, что высота круга, на которой обычно находятся самолеты во время взлета и посадки (обычно от 400 до 600 м), не исключает шансов на столкновение с птицами. А в окрестностях Актау обитает немало пеликанов, чаек и др.

Попадание птиц в двигатели особенно опасно в момент взлета, когда самолет полностью загружен. Неправильные действия экипажа в такой ситуации могут иметь серьезные последствия.

Тем не менее, у пилотов есть возможность воспользоваться аварийной резервной системой, которая позволяет управлять самолетом в случае отказа обоих двигателей.

Эксперт подчеркнул, что Embraer-190 относится к классу самолетов, аналогичному Суперджету. В случае возникновения проблем с двигателями, управление в нем как раз может осуществляться через резервные системы, если они, конечно, имеются.

Ранее в руле высоты упавшего под Актау самолета обнаружили десятки отверстий.