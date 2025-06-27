За час силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Россией

На протяжении одного часа российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ шесть вражеских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Утром 27 июня украинская армия продолжила попытки наносить удары по объектам на российской территории.

«С 08.00 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указал микроблог.

Пять дронов было нейтрализовано над Брянской областью, над Курской область перехватили еще один БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июня украинские дроны пытались нанести удар по промышленному предприятию в Самарской области. Атака была предпринята на завод, который находится в Новокуйбышевске. По итогам этого инцидента никто не пострадал.