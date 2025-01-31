WP: за день до авиакатастрофы в США вертолет уже мешал посадке воздушного судна

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на проанализированные аудиозаписи радиосообщений.

Согласно информации издания, рейс авиакомпании Republic Airways, направлявшийся из Хартфорда (Коннектикут) в Вашингтон, едва не столкнулся с вертолетом во время снижения. Самолету пришлось покинуть курс и повторить заход — он успешно приземлился с последней попытки.

Экстренные службы планируют 31 января начать работы по поднятию обломков потерпевшего катастрофу самолета со дна реки Потомак. Об этом публично объявил 30 января департамент пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия.

Водолазы вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте займутся поиском частей самолета, поддержкой расследования и началом операции по извлечению.

Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ) США планирует в течение месяца представить предварительные результаты расследования авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель НСБТ Тодд Инмен. Он также отметил, что будет создано несколько специализированных рабочих групп для работы над расследованием катастрофы. Будут сформированы группы для экспертизы двигателя и его компонентов, а также для изучения гидравлических, электрических и пневматических систем самолета. Отдельная группа сосредоточится на управлении воздушным движением.

Кроме того, как стало известно телеканалу CBS, спасатели уже нашли тела 40 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что диспетчерская смена в аэропорту Вашингтона в момент катастрофы была неполной.