За день по ДНР украинцы выпустили почти 100 боеприпасов

96 боеприпасов было выпущено по территории ДНР за вторник, 3 октября. Об этом в своем официальном канале сообщает глава республики Денис Пушилин.

По его словам, 96 боеприпасов выпустили за 29 обстрелов: удары наносились и артиллерией 155 и 152 мм калибра, и реактивной артиллерией 122 калибра.

К сожалению, в результате атак пострадали два мирных гражданина, а повреждения получили не меньше 13 частных домов в разных районах Донецка.