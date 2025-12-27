За день силы ПВО перехватили и сбили 26 дронов на подступах к Москве

Системы противовоздушной обороны в течение сегодняшнего дня нейтрализовали 26 беспилотных летательных аппаратов на подлете к воздушному пространству Москвы. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, последние три цели были уничтожены вечером.

Оперативная сводка об уничтожении первой группы из трех БПЛА была опубликована градоначальником в 16:53 по московскому времени. Далее последовали сообщения о ликвидации еще трех дронов в период с 19:14 до 19:20. На места падения обломков беспилотников выехали расчеты экстренных служб. По предварительной информации, которую озвучил Сергей Собянин, на земле не зафиксировано пострадавших или каких-либо разрушений в результате инцидентов.

Атака беспилотников привела к сбоям в работе московского авиаузла. С 17:14 был введен режим ограничений в аэропорту Внуково, который в итоге временно прекратил прием и отправку рейсов. Аэропорт Шереметьево также перешел на работу по специальному графику, осуществляя операции только по согласованию с регулирующими органами.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских дронов над территорией РФ.