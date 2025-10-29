За два утренних часа: над Крымом перехватили пять украинских беспилотников

Минобороны: над Крымом за утро 29 октября сбили пять беспилотников ВСУ

Безопасность
istockphoto/comshcherbak volodymyr

Фото: [istockphoto/comshcherbak volodymyr]

В среду, 29 октября, украинские беспилотники совершили налет на Республику Крым, при этом было сбито пять из них. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ предприняли с самого утра атаку на Крымский полуостров.

«С 07.00 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — указали они.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь на 29 октября над российской территорией удалось перехватить 100 неприятельских дронов. Больше всего из них, 46 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.

Актуально