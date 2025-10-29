За два утренних часа: над Крымом перехватили пять украинских беспилотников

В среду, 29 октября, украинские беспилотники совершили налет на Республику Крым, при этом было сбито пять из них. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ предприняли с самого утра атаку на Крымский полуостров.

«С 07.00 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — указали они.

До этого Минобороны сообщило, что за ночь на 29 октября над российской территорией удалось перехватить 100 неприятельских дронов. Больше всего из них, 46 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.