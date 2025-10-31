За фейки о российской армии: жителю Калининграда дали шесть лет колонии

В Калининграде суд назначил шесть лет лишения свободы мужчине, который через социальную сеть распространял недостоверную информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на данные, полученные от региональной прокуратуры.

«В мае 2022 года подсудимый в социальной сети распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы имевших место действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения», — указали правоохранители.

Дело 38-летнего обвиняемого рассматривал Московский районный суд города Калининграда. Он признал его виновным и назначил шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд назначил пожизненное заключение жителю Нижнего Тагила за убийство 11-летней девочки. Помимо этого подсудимого обязали выплатить 8 млн руб. потерпевшему по гражданскому иску.