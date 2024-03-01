За неделю ВСУ потеряли более 2600 человек только на Авдеевском направлении

За неделю ВСУ потеряли на Авдеевском направлении более 2600 человек, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Также на этой неделе под Авдеевкой было уничтожено 23 банка противника, в том числе впервые в ходе специальной военной операции американская машина Abrams.

Российские военные освободили населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

По сообщениям канала «Военная хроника», в настоящее время идет зачистка села Тоненькое. Сегодня утром ВСУ пытались там вернуть утраченные позиции, но их контратаки были успешно отбиты.

Накануне под Авдеевку приезжал главком ВСУ Александр Сырский. В неудачах украинской армии он обвинил допустивших просчеты командиров отдельных подразделений.